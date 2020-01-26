شكرا لقرائتكم خبر عن عمره يصل لـ200 عام.. «الفلاحين»: مصر تنافس إسرائيل في زراعة «الجوجوبا» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه يتوقع أن تنافس مصر إسرائيل في زراعة الذهب الأخضر «الجوجوبا»، في السنوات القليلة القادمة.

وأوضح أبوصدام، في بيان صحفي، الأحد، أن إسرائيل تفوقت في زراعة هذا المحصول الهام، مضيفًا أن مصر مؤهلة لتكون على رأس الدول المنتجة للذهب الأخضر بعد نجاحها في زراعته منذ عام 1996، ولفت إلى أن مصر تتفوق على إسرائيل في مساحات الأراضي الصالحه لزراعته مع توافر الظروف المناخية والأيدي العاملة وجودة الزيت المستخرج من بذور الجوجوبا المصرية عن مثيلاتها الإسرائيلية.

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ولفت نقيب الفلاحين إلى أن أشجار الجوجوبا تنتج بذورًا يستخرج منها زيوت تدخل في صناعة مستحضرات التجميل والمحركات، وتصلح لتكون وقودًا حيويًا تفوق قدرتها الأنواع الأخرى، ويبلغ ثمن طن بذور الجوجوبا نحو 60 ألف جنيه، ما يزيد الدخل القومي الزراعي، حيث تتهافت عليه الدول المستوردة كمدخل أساسي لصناعة الوقود الحيوي.

وشدد أبوصدام أن نبات الجوجوبا يجود في المناطق الصحراوية ويتحمل الملوحة العالية والتغيرات المناخية القاسية، كما أنه قليل استهلاك المياه، ويمكن زراعته بالأراضي الجديدة وبمياه الصرف الزراعي، ويعطي في السنة الثالثة لزراعته ربحًا صافيًا يصل إلى 18 ألف جنيه، وعمره يصل إلى 200 عام، ويعتبر من أنجح الزراعات بالصحراء ويزرع بالبذور أو الشتلات.

وطالب نقيب الفلاحين بأن تكون زراعة الجوجوبا محل اهتمام بزيادة التوعية والإرشاد به وتوفير تقاويه، ويوسع له مجال في التركيبة المحصولية المصرية.