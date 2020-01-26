شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن ماكينات الأحوال المدنية الذكية ورسوم استخراج شهادة الميلاد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الداخلية بتنفيذ منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة مصدرات القطاع، على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومي- رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة- اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد)، بالإضافة إلى سداد مبلغ 50 جنيها، قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة.

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يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد أهم محاورها، إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية في سهولة ويسر.

وشهدت المرحلة الأولى توفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكتروني بالمواقع الآتية:

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوي «مبنى 1» داخل مبنى «آيرمول».

مطار شرم الشيخ صالة سفر «1».

مطار الغردقة صالة سفر «2».

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.