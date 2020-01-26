شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يسافر للكونغو على رأس وفد من الشركات لبحث إقامة مشروعات مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من قيادات قطاع الكهرباء، وعددًا من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء، إلى الكونغو لبحث سبل التعاون بين البلدين والتباحث في إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.

أوضح «شاكر» في تصريحات صحفية، أن الزيارة تتضمن أيضًا بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة حجم المشروعات المشتركة، والتي يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء.

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وأضاف أنه يتم أيضًا مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع سد إنجا، مؤكدًا على إهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولى والسيد وزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.

وأكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.

وتأتي مثل هذه الزيارة تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول وتفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.