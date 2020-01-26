شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الفلاحين»: احتفالات المصريين في «25 يناير» تفويض جديد للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن احتفال مصر يوم 25 يناير بذكرى عيد الشرطة الـ68، تقدير لما يقوم به كل شرطى من جهود، ولكل من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، كما ان احتفالهم بذكرى ثورة 25 يناير، يعد بمثابة دعم الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي وتفويضه مرة أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.

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وأوضح أبواللوز، في تصريحات صحفية، الأحد، أن ذلك أكبر دليل على أن الشعب المصري يقف صفا واحدا ونسيجا واحدا بكل ألوانه السياسية والاجتماعية خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والدولة المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التحديات وكل التيارات المتآمرة التي تتحالف مع القوى المعادية لمصر وقوى الشر والظلام التي تستهدف إسقاط وخراب الدولة المصرية، والتى لن تجدى محاولتهم نفعًا بفضل وعى وتماسك وشجاعة المصريين ووقوفهم خلف رئيسهم ودولتهم.

وشدد أبواللوز على دعم الشعب الكامل للقيادة السياسية الحكيمة المُمثلة في الرئيس السيسى من أجل مواصلة البناء والتعمير والإنتاج لتظل مصر دائمًا في مصاف الدول المتقدمة.

وتابع: «الاحتفالات هدفها رد الجميل للرئيس السيسى الذي أنقذ مصر من الانهيار والخراب وانتشل الدولة المصرية من الضياع، وقدم روحه من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار وحماية المصريين».