شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والشباب و«الغضبان» يشهدون توقيع بروتوكول تسليم وحدات بالحي الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تسليم وحدة صحية ومركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي لوزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة، تم توقيع البروتوكول بين اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسؤول شركة إيني الإيطالية التي تدير حقل ظهر للغاز الطبيعي في إطار التعاون بين محافظة بورسعيد وشركة إيني الإيطالية في عدد من المجالات.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سعيد بتواجده في محافظة بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تمت بالتعاون بين شركة إيني الإيطالية ووزارة البترول على أرض بورسعيد، موضحًا أنه تم إنشاء محطة غاز بالتعاون بين شركة هاستك وشركة إيني، بالإضافة إلى أعمال توصيل الغاز الطبيعى لحي العرب بالتعاون مع شركة إيني، والذي يجعلنا نستفيد من القيمة المضافة، ونحقق أكبر استفادة من وجود الغاز الطبيعى في مصر، وتشغيل ناقلتين تابعين لشركة مصر للبترول وسيتم رفع العلم عليها، كأخد أهم الأنشطة لتمويل السفن بالوقود، مشيرًا إلى أن مشروع حقل ظهر جعل من بورسعيد المدينة الأولى في هذا المجال.

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وفى كلمته، قال دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير الذي يتم في بورسعيد يحقق رؤية القيادة السياسية، مؤكدًا سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وشركة إيني الإيطالية في إنشاء مركز شباب الشيخ زايد، والذي يعد من المراكز الشبابية المتميزة على أرض بورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره بمستوى الإنجازات التي حرصت الدولة المصرية على تحقيقها في بورسعيد في زمن قياسي، موجهًا الشكر لكافة القيادات التنفيذية التي ساهمت في جعل بورسعيد بداية لانطلاق التنمية المستدامة وتحقيق مشروعات عملاقة في كافة القطاعات، وكذلك توجه بالشكر لشركة إيني الإيطالية على مساهمتها الفعالة وتعاونها المثمر لتحقيق مشروعات متميزة على أرض بورسعيد.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، ووزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ بورسعيد، سيقوموا بافتتاح مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي ووحدة صحة أسرة الحي الإماراتي، بالإضافة إلى جولته لتفقد عدد من المشروعات القومية في مجال الطاقة والبترول.