شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة اعتزال المقاول محمد علي السياسة.. كيف تناول «التوك شو» الخبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المقاول الهارب محمد على، اعتزال العمل السياسي وعودته للفن والبيزنس - على حد قوله - بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.

وعلق عدد من مقدمي برامج «التوك شو» المختلفة على قرار اعتزال المقاول الهارب، فقال الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه «الحكاية»، على شاشة «إم بي سي مصر»: «هما اللي عملوا فيك كده، عايزين يخلصوا منك، هتوحشنا يا محمد، كلهم بيتخانقوا عشان الشنطة»، موجها التحية إلى محمد على، قائلا: «بشكر محمد على إنه مشتمش في الشعب المصري زيهم».

وفي نفس السياق، سخر الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسؤوليتي» على شاشة «صدى البلد»، وقال: «محمد على ركب على الإخوان ودلدل رجليه وبرضوا المصريين منزلوش، الإخوان صرفوا ملايين لخروج المصريين ولم يخرج أحد».

وأضاف: «باي باي يا لص يا حرامي، وتحية إلى الشعب المصري الذي لم ينساق خلف دعوات الجماعة الإرهابية».

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من جانبه، قال محمد الباز، في برنامجه «90 دقيقة»، على شاشة المحور: «بحكم شغلى بتفرج على الناس اللى زى محمد على وآخر مرة اتفرجت عليه أشفقت عليه لأنه، لا يدرك هو والإخوان حجم ما يتم إنجازه كل يوم من القيادة السياسية للدولة المصرية».

وطالب الإعلامى محمد الباز، الخبير النفسى أحمد عكاشة، بالكشف على محمد على وعدد من إعلاميي الإخوان، قائلاً: «عايشين في غيبوبة».

مساء السبت، نشر المقاول الهارب محمد على فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك» قال فيه: «النهارده كان يوم بالنسبة لي فيصل، وارد تكون رؤيتي ووجهة نظري غلط.. محصلش أي حراك في الشارع».

وأضاف: «بعتذر جدًا للشعب المصري.. الإجابة النهارده ظهرت وبانت.. وارد جدا أكون غلطان وانتوا صح.. انتوا شايفين البلد إدارتها صح وده موافقة من الشعب إنه موافق على النظام.. أهم حاجة إن انتو تبقوا راضيين ومبسوطين».

وتابع: «بحب مصر وبحب شعب مصر.. النهارده هقفل صفحتي.. هرجع لشغلي في البيزنس والتمثيل.. ومش هتكلم تاني في السياسة وانتوا أدرى بمصلحتكم.. والنهارده جات الإجابة.. وآسف لو شغلتكم الفترة اللي فاتت».