شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين شديد البرودة ليلًا.. والحرارة تصل لـ«صفر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا، والرياح معتدلة على كل الأنحاء.
وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 07 19
شبين الكوم 07 18
طنطا 08 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 09 17
بلطيم 09 17
مطروح 07 17
السلوم 05 17
سيوة 04 18
بورسعيد 12 16
دمياط 11 16
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 07 19
السويس 08 18
العريش 07 16
رفح 07 17
رأس سدر 09 19
نخل 02 16
نويبع 11 20
طابا 06 19
كاترين 00 12
الطور 08 19
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 12 22
الفيوم 07 19
بنى سويف 07 19
المنيا 05 19
أسيوط 05 20
سوهاج 06 21
قنا 08 22
الأقصر 06 22
أسوان 08 23
أبوسمبل 09 22
الوادى الجديد 07 22
شلاتين 13 23
ابو رماد 13 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 14 20
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