شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تتقدم بتصنيف «ويبومتريكس» لنشاط «جوجل سكولار» إصدار يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفق إعلان تصنيف ويبوميتركس لنشاط جوجل سكولار لأعلى إستشهادات Google Scholar Citation إصدار يناير 2020 «9.1»، تقدمت جامعة الزقازيق في التصنيف واحتلت المركز 1،252 عالميًا بتقدم 188مركزاً عن الإصدار السابق يوليو 2019، وأصبحت الجامعة تحتل الترتيب السابع على الجامعات والمراكز البحثية المشاركة بالتصنيف وعددها 34 في مصر.

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وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن هذا التقدم لم يأتي من فراغ، فجامعة الزقازيق زاخرة بالأساتذة والباحثين ذوي القدرات العلمية، كما أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم برامج البحث العلمي وتشجيع شباب باحثيها، لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا العليا والبحوث، أنه قد وصل إجمالي عدد الإستشهادات إلى 70.822 خلال هذا الإصدار مقابل 62.489 في الإصدار السابق 2019، حيث تولى الجامعة أهمية قصوي للبحث العلمي ليكون أحد أهم الأعمدة الرئيسة التي ترتكز عليها جامعتنا، بما يحقق الأهداف العامة للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود، للارتقاء بالمنتج البحثي لخدمة الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على إنتهاجها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوي القومي والدولي.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات، أنه يتم التقييم وفق أعلى 110 باحث على الباحث العلمي Google scholar، بعد أن كان يقيم أعلى 100 باحث في الإصدارات السابقة، حيث يوضح عدد الإستشهادات المرجعية «Citations» الخاصة بالإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مع استبعاد أعلى 10 أعضاء من هيئة تدريس لتكون النتائج صادقة، كما هو موضح على موقع ويبوميتركس.