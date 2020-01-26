شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: افتتاح حديقة الطفل لأول مرة فى "جنينة حيوان" الجيزة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حديقة حيوانات الطفل الشهر المقبل، والتى ستكون أحد أهم مزارات حديقة الحيوان خلال الفترة المقبلة وتقع على مساحة ألفى متر مربع، وستكون مخصصة للأطفال من زوار الحديقة، وتضم حديقة حيوانات الطفل بحديقة حيوان الجيزة، عددا من الحيوانات والطيور النادرة المحببة لدى الأطفال ومنها عائلة الطيور مثل الطاووس وبعض حيوانات الثديات الصغيرة مثل الايل الأوروبى والاسماك الملونة وسلاحف وبيت للزواحف، كما تضم قاعة سينمائية للأطفال وفقا لتقنيات الواقع الإفتراضى مزودة بتقنيات الواقع الافتراضى.

فيما كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالإسراع بتنفيذ خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات رافضا مقترحات زيادة أسعار تذكرة دخول حديقة الحيوان فى الوقت الحالى حتى تكون فى متناول البسطاء من المواطنين.

جاء ذلك فى ختام جولة وزير الزراعة المفاجئة لحديقة حيوان الجيزة فى إحتفالا أعياد الشرطة، مؤكدا أهمية إشاعة الرضا لدى زوار الحديقة، لتكون مصدرا للنهوض بالسياحة الداخلية، فيما شدد الوزير على أهمية تطوير بيت الزواحف وبيت السباع وبيت الفيل والكوبرى المعلق كمرحلة أولى لتطوير الحديقة مع تشجيع القطاع الخاص على تحقيق خطة الدولة بهذا الشأن .

وكلف القصير إدارة الحديقة بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، كذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء، وتخصيص مقاعد بها، للمواطنين، بإعتبار أن الحديقة متنفس هام لابناء محافظتى القاهرة والجيزة، والمحافظات القريية المجاورة، لافتا إلى ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المبانى الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير معلومات للزائرين حول الحيوانات وموطنها الاصلى، بحيث تشمل الزيارة طابعا تثقيفيا وترفيهيا.

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وحرص الوزيرعلى الاستماع إلى آراء رواد الحديقة من المواطنين، وملاحظاتهم على مستوى الخدمات، ورؤاهم فى التطوير، والتحديث، حيث شملت الزيارة تفقد كافة أقسام الحديقة والمتحف الحيوانى الجديد.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن أعمال التطوير داخل الحديقة حولتها كأحد المقاصد السياحية الداخلية بمتوسط يبلغ 50 ألف زائر رغم برودة الطقس، متوقعا زيادة الأعداد خلال عطلة منتصف العام الدراسي.

وأضاف "رجائي"، أنه يجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحى وترفيهى هام، كذلك يتم تنظيم عروض جديدة على راسها العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل والمقرر الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإفتتاحها والتى تضم العديد من الحيوانات المستأنثة.

وأوضح "رجائى"، أنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الأفواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا إلى أنه أيضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة بأى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية – المها العربى – الدب الروسى – الكانجرو الأحمر، وجارى الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشى بالبدل.