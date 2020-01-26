شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة للأطباء: "بابى مفتوح لجميع أبنائى وزملائى لأى آراء ومقتراحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدورات التدريبية المنعقدة بمستشفى شرم الشيخ الدولى لرفع كفاءة الفريق الطبى من الأطباء والتمريض، والإداريين، بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية للمنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزيرة الصحة أكدت خلال تفقد سير الدورات التدريبية على ضرورة متابعة التدريب والتعلم المستمر، مشيرة إلى أن أهم عنصر فى نجاح المنظومة الجديدة هو العنصر البشري.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل ستكون بمثابة نقلة تاريخية فى النظام الصحى بمصر، مشددة على ضرورة رضاء المريض عن الخدمة الطبية المقدمة له، موضحة أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لبروتوكولات علاج موحدة.

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وأشار "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة حرصت على تبادل الحديث مع المتدربين، وأكدت لهم أنها تسعى بشتى الطرق لزيادة الحصول على الفرص التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية، قائلة لهم: "بابى مفتوح أمام جميع أبنائى وزملائى لأى آراء ومقتراحات من شأنها النهوض بالمنظومة الصحية بما يخدم مصلحة المريض".

وتابع أن وزيرة الصحة أشارت إلى بروتوكول التعاون الذى تم إبرامه مؤخرًا لتدريب الأطباء بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، كما أكدت لهم على ضرورة الالتزام بأدبيات العمل، والاستفادة من خبرات ممن سبقوهم فى العمل.

وفى ذات السياق، أشادت وزيرة الصحة بمستوى الخدمة الطبية الذى وصلت إليه المستشفى كمستشفى نموذجي، خاصةً بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء) والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.