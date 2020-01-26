شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عناوين 24 قسما وإدارة تابعة للطب الشرعى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الإدارة العامة لشــئون الخبراء والطب الشرعى من الجهات المعاونة للقضاء الهامة التابعة لوزارة العدل، والتى تقدم العديد من الخدمات الهامة للمتقاضين فى المحاكم والنيابات، حيث تقسم إلى خبراء وطب شرعى.

وسلط دليل خدمات وزارة العدل الذى أصدرته الوزارة مؤخرا الضوء على أهم أعمال التطوير التكنولوجى الذى طال الإدارة العامة لشــئون الخبراء والطب الشرعى لتحقيق أهداف واستراتيجية الدولة المتمثلة فى المشروع القومى للتحول الرقمى والذى يهدف إلى إلغاء كافة التعاملات بالدفاتر الورقية فـى جميع الجهات الحكوميـة واستبدالها بنظم إلكترونية سريعة وأكثر دقة وأعلى تأمينا على نحو يساهم فى تقليـل نفقات تقديم الخدمة وسد منافذ الفساد.

ودشنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط على منظومة حديثة فى الإدارة العامة للأبحاث التزييف والتزوير بمقر الوزارة بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة، والتـى تختـص جغرافيا بالقضايـا الـواردة لمحافظـات الجيـزة والفيـوم وبنـى سـويف والبالـغ عددهـا ما يجاوز 6 ألاف قضية سنويا.

وأصبح لدى الإدارة قاعدة بيانات إلكترونية تتيح تصنيف القضايا الواردة اليها نوعيا فضلا عن اتاحة الاستعلام أمام المواطنين عن مدى مباشرة الإدارة لقضية سابقة خاصة بذات الطاعن وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومى الخاص به.

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كما تم إنشاء غرفة منفصلة للاستكتاب بعيدا عن غرفة الخبراء المتواجد بها أجهزة الفحص والقضايا وتزويدها بكاميرات مراقبة تمكن من رصد أى تجاوزات من أطراف الخصومة وتضمن النزاهة والشفافية كما تم تنظيم صالة انتظار للمستكتبين تم تزويدها بنظام الانتظار الرقمى حيث يتم على شاشة عرض بيان الرقم الخاص بالمستكتب توضح دوره ومكان استكتابه وهذه الصالة مراقبة بالكاميرات وتسهم هذه المنظومة المستحدثة فى اختصار الوقت المستهلك فى الدورة المستندية للقضية مما يؤدى إلى إنهاء ظاهرة تراكم القضايا محل الفحص، كما ستؤدى عند اكتمال تعميمها على مستوى الجمهورية إلى إمكانية إرسال التقارير إلكترونيا إلى النيابات والمحاكم عبر شبكة الانترنت بطريقة مؤمنة وغاية فى السرية، بحيث لا يتمكن من الاطلاع على التقرير سوى الجهة القضائية المختصة بالنزاع.



عناوين مقار إدارات الطب الشرعى عناوين مقار إدارات الطب الشرعى

وتضمن دليل خدمات وزارة العدل مقار وعناوين أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعى والبالغ عددها 24 قسما وإدارة على مستوى الجمهورية وهى: