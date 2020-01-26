شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بترقية 148 موظفا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بترقية 148 موظفا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية اعتباراً من شهر يوليو 2019، ويأتى ذلك فى إطار قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 30 مارس الماضى بإجراء حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن إذ تضمنت الحركة ترقية 129 موظفاً تخصصياً وفنياً و19 موظف خدمات معاونة وحرفى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بينهم 14 موظفا بالديوان العام .

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالباً العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، كما حثهم على التفانى فى العمل وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ويذكر أن مادة 5 من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتباراً من 1/7/2019 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.

وكان المحافظ التقى بعدد من المواطنين كل على حدة، لبحث أبرز المعوقات التى تواجههم لاستدعاء المسئول عن نطاق المشكلة والتوجيه بحلها وذلك فى حينه، حيث التقى محافظ الجيزة بمواطن يشتكي من سقوط الطبقة الخرسانية بشقته الكائنة بالدور الاول بشارع عبدون بشير بكعبيش الطوابق نتيجة تسرب المياه من الشقة التي تعلوه، ووجه المحافظ حي الهرم بإلزام مالك الشقة المتسببة فى الضرر بتنفيذ قرار الترميم الصادر للسقف وفي حالة عدم التزامه بالبدء خلال ٢٤ ساعة يتم قطع المرافق عن الشقة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصا علي سلامة قاطني العقار .