شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تفتتح ميدان صلاح الدين بالقلعة بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت محافظة القاهرة أعمال تطوير ميدان صلاح الدين بحى الخليفة، حيث تم رفع كفاءة ميدان صلاح الدين بالقلعة حيث تم إعادة نافورة صلاح الدين للعمل ورصف المنطقه المحيطة بمكتب بريد القلعة وترحيلات قسم شرطة الخليفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية واستعادة المظهر الحضارى للعاصمة.

وأشرف العميد حاتم السبع رئيس حى الخليفة، على أعمال التى تمت بميدان صلاح الدين واعادة تشغيل نافورة الميدان وتطوير الإضاءة بها، وتم الافتتاح بحضور قيادات الحى وعدد من المواطنين، وكذلك الانتهاء من تجميل وتبليط أسفل كوبرى السيدة عائشة، حيث تم تشغيل الإنارة بميدان السيدة عائشة ضمن خطة التطوير كما تم الإنتهاء من تطوير الكوبرى المعدنى .

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وأكد رئيس الحى أنه تم رفع تراكمات القمامة من شوارع صلاح سالم والاتوستراد والكردى وكوبرى الأباجية وذلك بالتعاون مع المهندس رافت سالم مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة، بالإضافة إلى صيانة الجزر الوسطى بالشوارع وتجديدها لتظهر بشكل جمالى، كما تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشارع الخلاء بالتونسى، كما تم اعادة رصف أرصفة محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن، ومراجعة الإنارة وصيانة الحدائق.

ويعتبر ميدان السيدة عائشة أكبر ميدان تراثى فى مصر والوطن العربى ، إذ يفوق عمره 700 عاما ويطل على قلعة صلاح الدين ، وسمى بهذا الأسم نسبة لمسجد السيدة عائشة ، وكان الباعة الجائلين وسائقى السرفيس يستغلون الميدان، وهو ما صعب عملية تطويره، ولذلك تم عمل موقف خاص للسيرفيس، وتم تصميم سوق للباعة الجائلين، ووضع منظومة صيانة تضمن بقاء جمال الميدان بشكل مستمر، كما يتم إعداد كود مصرى للمواصفات القياسية المصرية، للتشغيل والصيانة للمبانى، بالإضافة إلى ترميم المساجدة الموجودة بالميدان والكوبرى ودهان العقارات وترميمها وتوحيد لونها وازالة الإشغالات بشكل مستمر .