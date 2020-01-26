شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: رؤية شاملة لتطوير المنظومة.. والسيسى يتابع التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، محافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطالب النائب بلال الحال، بضرورة العمل على تطوير وعدم الشروع نحو بيعه، مؤكدا على أن القيادة السياسية فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل على البناء والتطوير وليس الهدم، مشيرا إلى أن الأوضاع في المصنع غير مبشرة بالعمل والتطوير بسبب الإدارة السيئة الحالية، وأن التوجه نحو البيع يمثل خرابا وتدميرا للصناعه المصرية، داعيا اللجنة لزيارة ميدانية حرصا على مصلحة المواطنين والشعب المصرى.

واتفق معه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، لافتا إلى أن وضع الصناعة بهذه الصورة سيء للغاية، وأن الجميع يدعم رؤى البناء والتطوير وليس الهدم، موضحا أن الصناعة تحتاج إلى نظرة باعتبارها قاطرة التنمية للشعب المصرى.

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الدولة لديها رؤية كاملة في تطوير منظومة الغزل والنسيج وإنشاء كيانات قوية بدل الضعيفة القائمة وعليها ديون كثيرة، مؤكدا على أن هذه الرؤية تتم تحت إشراف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه يتابع الأمر بشكل أسبوعى، مؤكدا أن الرؤية تتضمن تحويل 33 شركة من الغزل والنسيج إلى 10 كيانات كشركات قوية.

ولفت إلى أن ما يحدث ليس بيعا وإنما مبادلة بين مؤسسات الدولة لمواجهة الخسائر التي تفاقمت على مدار السنوات الماضية لما يقرب من 33 مليار جنيه، فضلا عن تطوير الماكينات بإجمالي 540 مليون يورو حتى الآن، مشيرا إلى أن أول دفعه ستصل إبريل المقبل، مع صرف حتى الآن مايقرب من 12 مليار جنيه للبنية التحتية، قائلا: "هيكون عندنا 10 كيانات قوية للغزل والنسيج في مصر بدلا من 31 شركة تحقق خسائر، والدولة لن تدفع مليم في هذا الأمر وكله هيكون تمويل ذاتى من هذا القطاع".

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وأكد الدكتور أحمد مصطفى، على أن تحقيق هذا التطوير من خلال الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتى لمعالجة تشوهات الماضى، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال، والمنتظر أن تتضمنهم رؤية إيجابية في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس بيع بقدر ماهو إعادة تأهيل برؤية جديدة تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا الجديدة ومواجهة خسائر الماضى

وفيما يتعلق بمصنع المحمودية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج: "يتم وفق خطة التطوير نقل المصنع لكفر الدوار والعاملين أيضا مع إعطاء بنك الاستثمار مساحات أراضي المصنع في إطار سياسة سداد الديون"، لافتا إلى أن تلك هى رؤية شاملة للقطاع مع إراده سياسية داعمه للتطوير، الأمر الذى أغضب النائب بلال النحال مُقدم طلب الإحاطة، موكدا أن ذلك بيع دون النقاش مع نواب الشعب وهو أمر مرفوض ويتنافى مع رؤية القيادة السياسية.

من ناحيته قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن هذا القطاع تم انتهاكه وفي حاجة إلى رؤية شاملة للتطوير والنهوض وليس العمل بالقطعة على أن يتم العرض على مجلس النواب بشكل شبه شهرى، وبدوره أعلن النائب، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة ستعمل على استدعاء وزير قطاع الأعمال للعرض على البرلمان خطته نحو التطوير والتى تتم بشكل شامل، فى ظل الإمكانيات الجديدة التى تعطى إنتاجية أكبر وفق مساحات أقل.