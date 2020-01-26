شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تتقدم 40 مركز عالميًا فى تصنيف جوجل اسكولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور حمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين المنتميين للجامعة ؛ وذلك لحصول الجامعة على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف "جوجل اسكولر " للاستشهادات العلمية وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تحول الجامعة إلى جامعة بحثية منتجة.

وأضاف المتينى، فى بيان اليوم، أن الجامعة قفزت أربعين مركزا عالميا لتحتل بذلك المركز 881 على مستوى الجامعات العالمية التى تضمنها التصنيف والذى يعتمد على ترتيب الجامعات طبقا لأعلى نسب استشهادات علمية للأبحاث المنسوبة للجامعات على قواعد بيانات جوجل اسكولر للبحث العلمى.

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وأوضح المتينى، أن معايير هذا التصنيف قد شهدت هذا العام 2020 بعض التعديلات الجوهرية الصعبة التى أثرت سلبًا و إيجابًا على ترتيب العديد من الجامعات المصرية والعالمية حيث اختلفت طريقة التقييم عن العام الماضى، فسابقا كان يتم التقييم على أساس احتساب أعلى 100 باحث مع استبعاد أول 5 باحثيين لأعلى استشهاد علمى ، أما هذا العام أصبح التقييم يتم باحتساب أعلى 100 باحث مع استبعاد أعلى 10 باحثين وبشرط ان يصل عدد الاستشهادات العلمية لأكثر من 1000 استشهاد.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الانجاز لم يكن وليد الصدفة، فقد اتخذت الجامعة وعلى رأسها قطاع الدراسات العليا والبحوث العديد من التدابير والإجراءات الإلزامية التى ساعدت على تحسين ترتيب الجامعة فى هذا التصنيف ومنها إصدار قرار يلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند طلب الحصول على أى خدمة أن يقوم بتقديم الإفادة الإلكترونية والتى تصدر من نظام أعضاء هيئة التدريس بمشروع البوابة الإلكترونية للجامعة والتى تحتوى على رابط حساب الجوجل اسكولر الخاص بمقدم الطلب".

وتابع: "بالإضافة إلى زيادة مكافآت النشر الدولى مما شجع السادة أعضاء هيئة التدريس على إجراء المزيد من الأبحاث العلمة المتميزة ونشرها دوليا فى المجلات العلمية، تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على فهم قواعد النشر الدولى ومعايير التصنيفات الدولية المختلفة"