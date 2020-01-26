شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 137 ألف و32 مخالفة على الترع منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إن القطاع قام خلال الأسبوع الماضى بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات حيث أن إجمالى الإزالات بقطاع الرى منذ يناير 2025 بلغت نحو 137 ألف و32 حالة إزالة.

وأضاف خالد فى بيان اليوم الأحد ، أن حملة الاسبوع الماضى أسفرت عن تنفيذ 74 منهم 2 بمحافظة القليوبية و 24 بمحافظة المنوفية و 38 بمحافظة الدقهلية و 6 بمحافظة الجيزة و1 بمحافظة سوهاج و 3 بمحافظة الشرقية .

أوضح خالد أن أعمال الإزالات مستمر فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وقالت وزارة الرى إنها قامت من خلال أجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية الخاصة بخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف قبل مرسم الشتاء والتأكد من جاهزية حالة الجسور ومحطات الرفع ، وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات الوجه البحرى حيث لم تؤثر الأمطار على جسور الترع والمصارف ومحطات الرفع رى - صرف زراعى .

وبدأت الحكومة فى تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد نتيجة زيادة الطلب علي المياه وتناقص نصيب المواطن الذى وصل إلى حد الفقر المائى وفقا للتصنيف العالمي، كما أن 97% من الموارد المائية المصرية من خارج الحدود ، على مياه النيل، لذلك تعد مياه النيل لمصر هى الأساس ، وما نقوم به من خلق موارد أخرى تهدف إلى سد العجز.