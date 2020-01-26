شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والأثار تختتم مشاركتها فى معرض "الفيتور" السياحى بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مصر اليوم الأحد مشاركتها فى معرض الفيتور السياحى، والذى عٌقد فى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد الوفد المصرى خلال المعرض لقاءات مع منظمى الرحلات ووكالات السفر الأجنبية لدفع الحركة السياحية خلال العام الجارى.

وعلى مدار أربعة أيام عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار، وأحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة العديد من اللقاءات المهنية على هامش مشاركتهم فى معرض الفيتور، حيث تضمنت أجندة الإجتماعات لقاءات مكثفة مع الشركاء من ممثلى منظمى الرحلات وكبريات الشركات السياحية فى العديد من الدول المصدرة للسياحة مثل منظم الرحلات الاسبانىMundial tour- Elcorte Ingles، ومنظم الرحلاتTUI ، ومنظم الرحلات البرازيلى TI Comunicacoes ، ومنظم الرحلات الأرجنتينى piaMONTE، ومنظم الرحلات الإسبانى Halcon Viajes.

كما التقت شلبى بنائب رئيس إتحاد شركات السياحة بدول أمريكا اللأتينيةCOTAL، وعقدت لقاء مع ممثل اتحاد شركات السياحة الأسبانيةCEAV، ولقاء مع منظمى الرحلات الإسبانNuba tours ، وClub Cinco Esterellas ، وممثلى مجلس السياحة العالمى (WTTC).

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وخلال اللقاءات تم التأكيد على أن المقصد المصرى بما لديه من مقومات سياحية يُعد مقصدا متميزا على خريطة السياحة العالمية، حيث أن المقصد السياحى المصرى له طبيعة خاصة تعكسها قدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بسرعة.

فالسياحة الثقافية والتى تٌعتبر عماد أساسى للسياحة المصرية، تمنح السائح تجربة فريدة فهى لا تقتصر على مشاهدة الآثار والمعابد والتماثيل، والتى تعكس بلا شك الحضارة المصرية الفرعونية العريقة، ولكنها تمتد لتشمل التعرف على الثقافة المصرية الحديثة من خلال الاندماج فى مظاهر الحياة اليومية للمواطن المصرى، أما الساحل الشمالى بمصر يعتبر مقصدا سياحيا رائعا لما فيه من مقومات طبيعية قادرة على المنافسة مع المقاصد الأخرى على البحر المتوسط، وأن مصر ليست فقط سياحة شاطئية ولا ثقافية فقط بل هناك تنوع فى منتجاتها يفوق أى مقصد سياحى.

و كما سلطت الضوء علي الخطوات التى اتخذتها وزارة السياحة و الاثار، ممثلة فى وحدة السياحة الخضراء بالوزارة، لتحقيق مبادرة تحويل الفنادق المصرية إلى فنادق خضراء وتنمية السياحة الخضراء حيث أكدت أن الجهود متواصلة فى هذا الشأن وأن الحكومة تولى كثيرا من الإهتمام لمشروعات التنمية المستدامة.