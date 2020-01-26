شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تطالب بحظر البلاستيك: سنتابع الدول ونعلن النتائج سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة السياحة العالمية مبادرتها العالمية للحد من استخدام البلاستيك، حيث أكدت أنها مبادرة رائدة وطموحة في أهدافها بتقليل كمية التلوث البلاستيكي الناجم عن قطاع السياحة، وهى التى أطلقتها المنظمة على هامش معرض الفيتور السياحى الذى يختتم اعماله اليوم فى مدريد.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم أنه لتحقيق هذه الرؤية يجب على الشركات السياحية والوجهات السياحية تقديم مجموعة من الالتزامات الملموسة والقابلة للتنفيذ بحلول عام 2025 ، فى مقدمتها القضاء على العبوات البلاستيكية المشكوك فيها أو غير الضرورية، واتخاذ إجراء للانتقال من الاستخدام الفردي إلى إعادة استخدام النماذج أو البدائل القابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025.

كذلك على الوجهات والشركات السياحية الالتزام باستخدام نحو 100٪ من العبوات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتسميد، واتخاذ إجراءات لزيادة كمية المحتوى المعاد تدويره عبر جميع العبوات البلاستيكية والمواد المستخدمة.

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وأكدت المنظمة أنه سيتم الاعلان سنويا عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، مشددة على أن التلوث البلاستيكي يعظ أحد التحديات البيئية الرئيسية في عصرنا ، وللسياحة دور مهم تلعبه في المساهمة في الحل.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بوليكشفيلي: "إن مبادرة البلاستيك العالمية للسياحة هي فرصة فريدة لشركات السياحة ووجهاتها للتقدم وقيادة الجهود العالمية لمعالجة التلوث البلاستيكي، حيث ستضع شركات السياحة والوجهات المتميزة أهدافًا قابلة للقياس كجزء من المبادرة العالمية للسياحة البلاستيكية وتسريع تحول قطاع السياحة نحو حلول أكثر تكاملاً ومحافظة على البيئة..

وقال مدير برنامج الاقتصاد الجديد للبلاستيك جيرالد نابر: "إن الالتزام العالمي للاقتصاد البلاستيكي الجديد يوحد أكثر من 450 شركة وحكومة وغيرها وراء رؤية واضحة لاقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، نحن نرحب بإطلاق مبادرة البلاستيك العالمية للسياحة ، التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية ، والتي توحد قطاع السياحة وراء هذه الرؤية لعالم لا يصبح فيه البلاستيك نفايات أو تلوثًا. ستكون رحلة مليئة بالتحديات ، ولكن من خلال العمل المتضافر ، يمكننا القضاء على المواد البلاستيكية التي لا نحتاج إليها ونبتكرها ، بحيث يمكن تدوير المواد البلاستيكية التي نحتاجها بأمان وسهولة - مع إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة ".