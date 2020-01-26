شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

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وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أن محافظة القاهرة ستكون العظمى بها 19 درجة بينما الصغرى 7 درجات، وفى محافظة الإسكندرية تكون العظمى 17 والصغرى 9 درجات ، وفى مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات ، وفى محافظة سوهاج تتوقع أن تكون العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات ، وفى قنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات ، وفى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء تكون العظمى 11 درجة والصغرى 00 درجة.

وتشهد القاهرة الكبرى اليوم الأحد ، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.