شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: رحلات جوية مستمرة من مالبينسا لمصر "3 أبريل حتى 24 أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود السياحة بقوة إلى مصر بعد فترات من الركود، ويعتبر البحر الأحمر خاصة شرم الشيخ والغردقة من أهم أماكن الجذب السياحى للإيطاليين، ويوجد رحلات جوية مستمرة من مالبينسا إلى مصر بداية من 3 أبريل وحتى 24 أكتوبر، لا تتوقف، حسبما قالت صحيفة "فانتى فاير" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجهد فى مشاريع البنية التحتية فى منطقة سيناء، وذلك بهدف السماح للاقتصاد المصرى بتطوير العلاقات وتعزيزها، ومن أهم المشروعات التى بدأت فى مصر فى الفترات الأخيرة، بناء محطة للطاقة نووية بالقرب من مرسى مطروح فى الشمال ، كما يتم افتتاح جامعة شرم الجديدة فى العام الجارى، هذا فضلا عن افتتاح المتحف المصرى الكبير ، والذى سيعتبر أكبر متحف للأثار فى العالم.

وأوضحت الصحيفة أن عددا كبيرا من السياح بالشتاء تحت أشعة الشمس،كما يستمتعوا بالشعاب المرجانية ، ولذلك فإن مصر ستبقى فى خطط مسافرى إيطاليا فى جميع الأوقات كما هو الحال فى العديد من البلدان الأخرى، فالسياح الأوكرانيين أيضا يستمتعون بمصر كثيرا.

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وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الشركات السياحية الإيطالية أصبحت تنظم رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ.

وأضافت أن السياح الإيطاليين يفضلون فى المقام الأول عند زيارتهم إلى مصر البحر الأحمر من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، إلا أنهم أيضا يفضلون زيارة الأهرامات فى الجيزة والتى يعتبرونها معجزة لاستمراراها على نفس وضعها منذ آلاف السنوات.

وزار مصر فى عام 2019 الماضى، حوالى 13 مليون شخص، وسجل الوافدون الإيطاليون على وجه الخصوص زيادة كبيرة قدرها 40%، وقال عماد فتحى عبد الله، مدير قطاع السياحة الدولى، بالهيئة المصرية للسياحة إن "هدفنا هو مواصلة زيادة عدد السياح الإيطاليين إلى مصر".

وأضاف عبد الله "وفى الوقت نفسه، ستشارك مصر أيضا فى برنامج Bit هذا العام للترويج لنفسها "كوجهة متعددة الأوجه أيضًا نظرًا لافتتاح "المتحف المصرى الكبير"، المقرر فى نهاية عام 2020 ، والذى يجمع كنوز توت عنخ آمون مع أكثر من 5300 من الاكتشافات".