شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الريف المصرى: طرح مساحات جديدة بالمنطقة الخدمية الأولى بالمغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديدة، والمسئولة عن المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أنه تم توفير مساحات جديدة بالمنطقة الخدمية الأولى بالمغرة لاستغلالها فى نشاط التخزين المكمل للأنشطة التجارية والإدارية والحرفية المطروحة بالمنطقة.

كما أعلنت الشركة عن طرح مساحات جديدة بالمنطقة الخدمية بنظام التملك لاستغلالها فى إقامة 11 مخزن - مساحة المخزن 2300 متر، سعر المتر 85 جنيها، ويبدا طرح هذه المساحات اعتبار من يوم اليوم الأحد الموافق 26 يناير ولحين نفذا المساحات المطروحة، والعبرة بأسبقية السداد والتعاقد.

كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديدة، قد طرحت وحدات المنطقة الخدمية الأولى بمنطقى " المغرة"، مؤكدة أنه سيتم وتشمل محلات تجارية وورش حرفية ومحطة وقود، ومقار واستراحات إدارية، بالإضافة إلى طرح ارض سكنية ومدارس فنداق، مؤكدة فى منشور لها أنه يتم طرح كراسات الشروط وعلى المتقدمين للحصول على كراسات الشروط مقابل 250 جنيها، حيث يتم تقدم الطلبات بمقر الشركة اعتباد من 19 من الشهر الجارى، حيث تشمل كراسات الشروط جميع تفاصيل المنطقة الخدمية بالمغرة.

وأوضحت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن المناطق الخدمية بالمغرة المطروحة محلات وورش ومبنى إدارى كاملة التشطيب للإيجار بالمزاد العلنى مدة الايجار 5 سنوات، قيمة تامين دخول المزاد 5000 جنيه، وتبدا الإجراءات الجلسة العلنية لفض المظاريف المغلقة، الساعة الواحد ظهر ا من يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، بالإضافة إلى أن هناك اراضى للتملك لأنشطة متعددة طريقة السداد نقدا، أو بالتقسيط حتى 5 سنوات أولوية التعاقدية بأسبقية السداد.

كانت شركة الريف المصرى، طرحت منطقتى الخدمات بالمغرة والمنيا، البالغ مساحة كل منهما 165 فدانًا، على مستثمرى القطاع الخاص، وأكدت أن الطرح سيكون للإيجار السنوى أو شراء الوحدات، والطرح سيشمل 6 محلات تجارية، و20 قطعة أرض بمساحات ألف متر، و6 ورش منشأة فى الوقت الحالى، وطرح أراض خالية لإقامة 14 ورشة أخرى بمساحات 150 مترًا، فى المغرة ونفس الأمر بالمنيا، وطرح 15 قطعة بمساحات 1000 متر مربع فى منطقة المغرة، وهى متاحة للشركات، سواء كان مخصصًا لها أراضى حاليا، أو كيانات أخرى بهدف إنشاء وحدات تجارية فى مجالات مختلفة، وفقًا لتصميمات معينة، فضلًا عن طرح محطة بنزين، وصيدلية ومخبز آلى.

كما قامت شركة الريف المصرى، بإنشاء بعض الوحدات بهدف جذب الراغبين فى الاستثمار بشكل أسرع، ومراعاة أن يتم طرح أراض فراغ لمن يرغب إقامة وحدات تجارية وفقًا لمساحات أكبر، وتصميمات إنشائية متخلفة عن المنفذة من جانب الشركة، وإقامة مجمع مدارس فى المغرة على مساحة 20 ألف متر.

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