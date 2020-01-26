شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم ..السفارة المصرية بالصين تشكل خلية عمل لمتابعة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان سفارة مصر بالصين عن تشكيل خلية عمل لمتابعة انتشار فيروس كورونا.

حيث أعلنت السفارة المصرية فى الصين، إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية فى مقاطعة "هوبي" وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.



الداخلية: بدء قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن من 1 فبراير حتى 5 مارس الداخلية: بدء قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن من 1 فبراير حتى 5 مارس أعلن اللواء أسامة عبد الغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن بدء القبول للدفعة الخامسة للمتقدمين لمعهد معاونى الأمن، وذلك بدء من 1 فبراير المقبل حتى 5 مارس.

كانت وزارة الداخلية، قبلت عددا من المتقدمين للمعهد في الدفعة الرابعة، بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة، وانطبقت عليهم الشروط العامة، وأبرزها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

جامعة بنها: لدينا 100طالب بالصين بينهم 50 فى ووهان منبع كورونا.. جميعهم بخير أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم عمل "أبليكيشن" لطلاب الجامعة بدولة الصين والذين يبلغ عددهم 100 طالب وطالبة، وتم تسجيل جميع أسماء الطلاب التابعين للجامعة بالصين، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، إلى جانب تخصيص أرقام مخصصة لاستقبال استفسارات الطلاب والشكاوى الخاصة منهم.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها لـ ”الخليج 365”، أنه تم الاطمئنان على جميع طلاب الجامعة بالصين، والتأكد من سلامتهم وسلامة أسرهم، كما تلقت الخطوط والميل الرسمي للجامعة استفسارا من طالبين تابعين للجامعة بالصين، وتم منحهما التعليمات اللازمة لحمايتهم من هذا الفيروس.



السياحة والآثار: نقل مكاتب الوزارة للعاصمة الادارية الجديدة يونيو المقبل السياحة والآثار: نقل مكاتب الوزارة للعاصمة الادارية الجديدة يونيو المقبل قال مصدر بوزارة السياحة والآثار أن عملية نقل مكاتب الوزارة من مقر العباسية للعاصمة الإدارية الجديدة ستبدأ فى يونيو المقبل، حيث سيتم نقل الوزارة بكافة هيئاتها التابعة للقطاع السياحى من هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية وقطاعى الفنادق والشركات السياحية.

وأوضح المصدر أن شهر يونيو سيكون البداية، حيث ستتم عملية نقل مرحلى للمكاتب والموظفين، منوها إلى أن قطاعات وزارة السياحة صغيرة مقارنة بوزارات أخرى لديها كثافة كبيرة فى أعداد الموظفين والإدارات والمكاتب، لذلك فإن عملية النقل بالنسبة للسياحة لن تستغرق وقتا طويلا كما أنها سيتم نقلها بالكامل.



وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة توجه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى واشنطن، للمشاركة فى اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذى يعقد هناك يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، وتجرى هذه المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولى من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد .

كان من المأمول، التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن، خلال الاجتماع الماضى فى واشنطن منتصف الشهر الحالى، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.

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الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك - أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.

المدارس تتسلم الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية استعدادًا لكتابتها الترم الثانى تتسلم المداس الثانوى، الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة، استعدادا لتحريرها وكتابتها من قبل طلاب الثانوية العامة مع عودة الدراسة الفصل الدراسى الثانى، حيث انتهى معظم الطلاب فى الوقت الحالى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة على أن يبدأوا فى كتابة الاستمارة الثانية الورقية الترم الثانى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجراءات كتابة استمارة التقدم للامتحانات هى أن الطالب يحصل على نسخة من الاستمارة الإلكترونية بعد كتابتها على موقع الوزارة حتى يستطيع كتابة وتحرير الاستمارة الورقية، موضحة أن الطالب يوقع أيضا خلال كتابة الاستمارة الورقية على إقرار عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحانا وإلا تعرض للمساءلة القانوينة.



علاج أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل لسيدة من ووهان الصينية علاج أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل لسيدة من ووهان الصينية أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، وهى سيدة صينية، تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة فى مدينة ووهان شرق الصين، حيث ينتشر الفيروس بشراسة، ووفقا للجنة، فإن درجة الحرارة لدى المريضة لم ترتفع لمدة ستة أيام، لذا توصل فريق الخبراء امن الأطباء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى، موضحة أن السيدة أصيبت بالفيروس منذ 10 يناير الماضى، بعد يومين فقط من وصولها إلى شنجهاى، وتم نقلها إلى المستشفى يوم 15 يناير الماضى، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هى أول حالة إصابة فى المنطقة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.



المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال 6 أشهر المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال 6 أشهر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذى يساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.



التعليم: تسليم كتب ومقررات الترم الثانى للمديريات استعدادا للدراسة التعليم: تسليم كتب ومقررات الترم الثانى للمديريات استعدادا للدراسة قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، إن المديريات التعليمية تسلمت مناهج وكتب الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن المطابع انتهت من طباعة الكميات المطلوبة والأعداد ومعظمها وصلت لمخازن المديريات، فى إطار استعداد المديريات والإدارات للدراسة فى الفصل الدراسى الثانى المقرر لها أن تنطلق 8 فبراير المقبل، موضحة أن الوزارة تتابع المديريات التى لم تتسلم باقى الكميات المطلوبة.