مجدي الجلاد: كتاب "ع الحلوة والمرة" بداية للغوص في النفس البشرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف وأسامة علي:

تصوير - محمود بكار:

أبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، إعجابه الشديد بكتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح.

وقال الجلاد خلال إدارته ندوة وحفل توقيع الكتاب اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض الكتاب الدولي: "أدرت ندوات كثيرة في معرض الكتاب، لكني اعتبر هذه الندوة من أكثر الندوات ثراءً وإقبالا وحضورًا، كما اعتبرها جلسة نقاش لهذا الكتاب الذي استمتعت به واعتقد أنه بداية للغوص في النفس البشرية".

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وأضاف: "شعرت أنني أمام تجربة سنوات وكشف حساب للتجارب التي مرت بها الكاتبة والتي تعمل مدربة تنمية بشرية، وسيكون للواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان دورًا كبيرًا باعتباره بطل هذا الكتاب".

وأوضح الجلاد أننا في هذا الكتاب أمام 3 أبعاد: الأول علاقة الإنسان بالزمان والمكان، فالماضي يحرك المستقبل للإنسان، أما البعد الثاني فيتمثل في أن الأعمال الأدبية قابلة للتفسير والتأويل وأنها ذات دلالات متباينة يمكن قراءتها بأشكال متعددة، أما البعد الثالث فقدرتها على التفاعل مع الأشخاص وتفاعلها بحب مع كل الأشخاص الذين تعرفهم.

حضر الندوة اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وعدد من المثقفين ورواد معرض الكتاب.