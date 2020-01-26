رئيس جهاز بدر يبحث التعاون مع مسئولي مدينة الجلود بالروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بحث المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مع مسئولي مشروع مدينة الجلود بالروبيكي تعزيز التعاون المشترك بين جهاز المدينتين.

وقال مندور - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الأحد - إن اللقاء تناول مناقشة زيادة الخدمات اللوجستية بمدينة الجلود بالروبيكي التي تشمل "الكهرباء، التليفونات، الغاز والطرق الرئيسية"، حيث تساهم تلك الخدمات في استقرار وزيادة معدل التنمية، نظرًا لأهمية المشروع، مؤكدًا أن جهاز مدينة بدر لن يدخر جهدًا أو مساعدة لمدينة الجلود بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واللازمة من الجهة المختصة (هيئة المجتمعات العمرانية).

وأضاف مندور أن اللقاء تناول أيضًا المصالح المشتركة، الخطوات اللازمة للإسراع بمعدل التنمية، سبل دعم المصانع القائمة في مدينة الجلود، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمكانات البشرية والإنتاجية، منوهًا بأن مدينة الجلود تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل لسكان مدينة بدر.

من جانبهم، أكد مسئولو مدينة الجلود بالروبيكي أن المدينة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة بالمرحلتين الأولى والثانية، وأصبحت تصدر منتجات الجلود إلى الأسواق العالمية بعد شهرين فقط من تشغيلها ونقل مدابغ الجلود إليها من منطقة مصر القديمة، وأضافوا "نستعد حاليًا للبدء في تشغيل المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الروبيكي والتي تُعد أهم مرحلة لكي نصنع منتجًا كاملًا يتسق مع العلامات التجارية العالمية، ويُصدر إلى جميع الأسواق، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية".​