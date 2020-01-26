أقل متر سكني بـ500 جنيه.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي البساتين على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

المستوى الأول ويشمل الشوارع والميادين الرئيسية أكبر من 16م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1300 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي و2000 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع الرئيسية والميادين من 12 لـ16م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 900 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي و1200 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الشوارع أقل من 12م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و900 جنيه للتجاري و750 جنيهًا للإداري و400 جنيه للصناعي و900 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

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المستوى الأول ويشمل الشوارع أكبر من 8م وأقل من 16م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و1100 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي و2000 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع من 8م إلى 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و1100 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و1100 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الشوارع أقل من 8م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و650 جنيهًا للإداري و400 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول ويشمل الشوارع حتى 8م بمنطقة الشطر الثالث عشر والزهراء المجاورات الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة ومناطق الاستثمار واللاسلكي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 900 جنيه للسكني و1700 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و700 جنيه للصناعي و1700 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع حتى 8م بمناطق صقر قريش والمعراج السفلي المجاورة السابعة والثامنة، والبصري والأبعادية وتقسيم عزبة النصر، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و700 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و1000 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث ويشمل الشوارع أقل من 8م بباقي مناطق الحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و700 جنيه للتجاري و550 جنيهًا للإداري و300 جنيه للصناعي و700 جنيه لأخرى.