محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، على أن تكون مطابقة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وأضاف أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للوحدة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.
وقال مجاهد إن هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة يجري رفع كفاءتها وتطويرها، بالإضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التى ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تتفقد وحدة "الرويسات".. وتوجه بسرعة تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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