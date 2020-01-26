الداخلية: نقل 8 نزلاء للم الشمل مع ذويهم بالسجون المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية، على الطلبات المقدمة من 8 من نزلاء، لنقلهم ولم شملهم بذويهم بالسجون المختلفة، لتخفيف العبء عن أهلهم في التنقل اثناء الزيارات من محافظة لأخرى.

جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء تمهيدًا لعودتهم إلى الانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة.

وكذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في محاورها المختلفة، إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي وإعلاء قيم حقوق الإنسان.