للذكور والإناث.. تعرف على شروط ومواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الذكور والإناث.

وقال اللواء أسامة عبدالغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على قبول دفعة جديدة من حاملي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من 1 فبراير المقبل حتى 5 مارس.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن هناك شروطا عامة للقبول بمعاهد معاوني الأمن وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

Advertisements

- ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي وأن يستفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية .

- ألا يقل الطول عن 170 سم، ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".

- ألا يقل الطول عن 160 سم للأناث.

- ألا يكون مجند بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج.

وأعلن مساعد الوزير عن سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهي: معهد معاوني الأمن بالقاهرة، وشارع جسر السويس، وبوابة رقم 1 للذكور، وبوابة رقم 2 للأناث، ومعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت عين شمس، ومعهد معاوني الأمن بطرة، ومنطقة طرة بالقاهرة، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، ومدخل مدينة وادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج، ومدينة سوهاج حي الكوثر.

وأضاف، أن راسات التقديم تباع اعتبارًا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 1 فبرابر 2020 وحتى الخميس 5 مارس 2020.