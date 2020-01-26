محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي سائق مصرعه، الأحد؛ إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية جنوب الجيزة. تلقى مدير شرطة النجدة إشارة من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة في ترعة المريوطية. المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بيضاء اللون بطريق المريوطية -والمعروف بـ"طريق الموت"- اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في الترعة. أسفر الحادث عن مصرع السائق "مقيم قرية دهشور"، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضحية جديدة على "طريق الموت" بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.