العثور على شاب مذبوحاً داخل شقته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على شاب مذبوحا داخل شقته. البداية تعود إلى ورود بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شخص داخل مسكنه بالجيزة. Advertisements انتقلت قوة من ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها جرح ذبحي بالرقبة. ووجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لحصر خلافات الضحية وعلاقاته، وفحص سجل مكالماته الصادرة والواردة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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