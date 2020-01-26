ضبط عصابة السرقة بالإكراه على الطرق العامة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة.

تبلغ قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من (طالب - مقيم بدائرة القسم) أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة القسم فوجئ بثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" انحرفت تجاهه ولدى محاولته مفاداتها اصطدم بالحاجز الخرساني على جانب الطريق مما أدى لتوقفه وقيامهم عقب ذلك بالاستيلاء منه على (هاتفه المحمول - حقيبة جلدية بداخلها "بعض الملابس الخاصة به" - مبلغ 5 آلاف جنيه) وهربوا.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً لارتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة باستخدام الدراجة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (هاتف محمول -حقيبة جلدية بداخلها "ملابس، سماعة") وكذا الدراجة النارية المستخدمة "تروسيكل، ملك وقيادة الرابع"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.