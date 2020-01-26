زينة تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها 900 ألف جنيه.. والمحكمة تؤجل لأول مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر نظر دعوى أقامتها الفنانة زينة، تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها من أحمد عز لجلسة الأول من مارس المقبل.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، إن دعوى النفقة الأخيرة بقيمة 900 ألف جنيه عن العامين 2018 /2019 و2019 /2020. وأضاف "الدكر" لمصراوي أنه قدم خلال جلسة اليوم التحريات التي تثبت دخل الفنان أحمد عز.

Advertisements

كانت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق، أيدت الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.