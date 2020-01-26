أخبار مصر | أول تحرك برلماني ضد فيروس "كورونا"

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تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين.

وأوضحت النائبة، أن هناك ما يقرب من نصف مليون سائح صيني زاروا مصر خلال عام 2018، وهناك قفزة كبيرة في عدد السياح الصينيين، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الصينيين حاجز النصف مليون سائح في مصر، إلا أنه ظهر نوع جديد من الأوبئة لا يزال غامضا، خرج من الصين، حيث أصابت العدوى 50 شخصا في ووهان الصينية، موقعة حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين.