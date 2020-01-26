أخبار مصر | وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجه صباح اليوم الأحد وزير الخارجية سامح شكري، إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وتجرى هذه المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولي من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد.
وكان من المأمول التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، خلال الاجتماع الماضي في واشنطن منتصف الشهر الحالي، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.
وكان من المأمول التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، خلال الاجتماع الماضي في واشنطن منتصف الشهر الحالي، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.