أخبار مصر | وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات سد النهضة

وتجرى هذه المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولي من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد.

وكان من المأمول التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، خلال الاجتماع الماضي في واشنطن منتصف الشهر الحالي، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.

