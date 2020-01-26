أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الإتجار بالبشر، بمركز طوخ،؛ تمهيدا لافتتاحه مارس المقبل.

وجهزت وزارة التضامن الاجتماعي، المركز ورفعت كفائته، ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر، في مصر.

ويتسع المركز لأكثر من ٢٥ حالة وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.