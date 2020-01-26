أخبار مصر | وزيرة الصحة: مصر خالية من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مصر خالية من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد بمصر.

اليوم الأحد،

وقالت الوزارة: إن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار، على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وجاء ذلك على هامش تفقدهامطار شرم الشيخ الدولي، يرافقها اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت الوزارة، أن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، والعاملين كافة بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية.



وأشادت الوزيرة بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

ونوهت بأن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر -أسوان -جنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ أول أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

