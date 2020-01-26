أخبار مصر | شخصيات عالمية تصل إلى مصر لحضور مؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شخصيات عالمية تصل إلى مصر لحضور مؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلى مصر؛

المؤتمر يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة ممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي. وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر، على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

وصلت صباح اليوم الأحد، قيادات وشخصيات سياسية ودينية بارزة حول العالم،للمشاركة في مؤتمر "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، الذي ينظمه الأزهر الشريف يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020.

وتناقش محاور المؤتمر شروط التجديد ودواعيه وضوابطه، والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد، وعرض مظاهر التجديد التي قام بها الأزهر قديمًا وحديثًا.

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وتتناول محاور مؤتمر الأزهر، تفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني.