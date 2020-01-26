أخبار مصر | "أساسيات لغة الإشارة".. ورشة لـ"قومي الإعاقة" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أساسيات لغة الإشارة".. ورشة لـ"قومي الإعاقة" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، ورشة تدريبية للشباب حول "أساسيات لغة الإشارة" بقاعة الشباب والمبادرات بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51 خلال عام 2020.

واستعرضت الورشة، أساسيات لغة الإشارة، وبعض المصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية؛ لتمكنهم من سهولة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وهدفت الورشة، إلى نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة لدى المجتمع في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التي تشكل نسبتهم نحو 4% من إجمالي نسبة المجتمع، والاهتمام بضرورة تعلمها الأمر في إطار مبدأ الدمج.

ويشارك المجلس هذا العام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض.

ويهدف المجلس إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

