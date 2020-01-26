أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير وحدة "الرويسات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير وحدة "الرويسات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، على أن تكون مطابقة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وراجعت الرسومات الهندسية للوحدة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقالت هالة زايد: إن هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة جارٍ رفع كفاءتهم وتطويرهم، بالإضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التي ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة.

يذكر أن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.