أخبار مصر | انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "من الشباب" بـ5 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "من الشباب" بـ5 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مبادرة "من الشباب.. إلى الشباب"، والتي تتضمن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الحرفية والمهنية في إطار التشجيع على ثقافة العمل الحر والحد من نسبة البطالة.

تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي يتم تنفيذها على مدار شهري يناير وفبراير خمس محافظات هى "بني سويف، الفيوم، الإسكندرية، القليوبية ومرسي مطروح".

وتشمل الدورات التدريب على مهارات "الحاسب الآلي، المنسوجات، الجلود، المحمول"، بالإضافة إلى دورات تدريبية في مجال المنسوجات وصيانة الكمبيوتر بمركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف.

