أخبار مصر | عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت عن إصابة عدد من الحالات المشتبهة لفيروس الكورونا المستجد ncov، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".
وسيتم توفير المنشورات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا لتعميمها ونشرها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات علاجية تشمل اتباع بروتوكول العلاج الموضح بالدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية للتعامل الإكلينيكي مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجد.
كما يتم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات.
وأعلن قطاع الطب الوقائي، تقصي حقيقة الإصابات وتوفير سبل الرعاية الصحية للحالات التى يشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى توجيه المصريين المسافرين إلى البلاد الموبؤة بالفيروس بعدم السفر إلا لضرورة منعا للتعرض لمخاطر العدوى.الخليج 365