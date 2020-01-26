أخبار مصر | التعليم تسلم استمارات الامتحانات الورقية لمدارس الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تسلم استمارات الامتحانات الورقية لمدارس الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تسلم المدارس الثانوية، الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة، استعدادًا لتحريرها وكتابتها من قبل الطلاب، مع عودة الدراسة الفصل الدراسي الثاني.

وانتهى معظم الطلاب في الوقت الحالي، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة، على أن يبدأوا كتابة الاستمارة الثانية الورقية، الترم الثاني.

وأكدت الوزارة، أن إجراءات كتابة استمارة التقدم للامتحانات هي أن يحصل الطالب على نسخة من الاستمارة الإلكترونية بعد كتابتها على موقع الوزارة، حتى يستطيع كتابة وتحرير الاستمارة الورقية.

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وأوضحت أن الطالب يوقع أيضا خلال كتابة الاستمارة الورقية، على إقرار عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحانات وإلا تعرض للمساءلة القانونية.



وتابعت الوزارة، أن كتابة الاستمارة، مستمرة حتى انتهاء جميع الطلاب من ذلك، مطالبة جميع الطلاب بسرعة ملء وكتابة الاستمارتين الإلكترونية والورقية، حتى تستطيع استكمال الإجراءات الأخرى المتوقف عليها كتابة الاستمارات وهي مراجعتها وبدء لجان الإدارة والكنترولات في استخراج أرقام جلوس الطلاب.

وأشارت إلى أنه جارٍ متابعة نسب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، وإلى أنه تم إخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب الإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.

وكانت الوزارة، حددت موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، 2020، حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول اعتبارًا الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

ودخل طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي، اليوم السبت 25 يناير الجاري، أول يوم بإجازة نصف العام الدراسي وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعودوا للدراسة بالفصل الدراسي الثاني 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان النتائج لطلاب الثانوية العامة والإعدادية وصفوف النقل.