أخبار مصر | "الإفتاء" تصدر العدد العاشر من "جسور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" تصدر العدد العاشر من "جسور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض الأمانة في عددها العاشر، المزيد من القضايا والمسائل والإشكاليات التي تهم المجتمع الإسلامي والعاملين في مجال الإفتاء، واتساقًا مع مبادئ الشفافية والمصداقية تنشر "جسور" في هذا العدد التفاصيل الكاملة لكشف حساب إنجازات الأمانة خلال العام المنصرم 2019.
وتأتي افتتاحية العدد العاشر، تحت عنوان "ويستمر العطاء.. عام جديد من عمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مقالًا للدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
وفي باب "المؤشر العالمي للفتوى"، يتناول العدد تحليلًا جديدًا بعنوان "خطابي التطرف والكراهية.. قواسم مشتركة بين التنظيمات الإرهابية واليمين المتطرف".
وتنتقل "جسور" إلى باب "رؤى إفتائية" لتتناول قضية الفتوى وعلم النفس، وكيف يستفيد المتصدر للفتوى من الإحاطة بالأمراض النفسية وتأثيرها في فهم حالة المستفتي وسؤاله.
كما يتناول العدد في باب "تراث ومعاصرة" التدرج في تغير الأحكام مع تغير الزمان مستعرضًا في ذلك تدرج حكم التدخين، وذلك تحت عنوان: لماذا غابت نصوص المتقدمين عن "فتاوى تحريم الدخان"؟ ولماذا اختلف فيه المتأخرون، وكيف أصبحت المؤسسات الإفتائية في طليعة المكافحين لأخطاره؟
واستكمالًا للخُطا التي يضعها باب تطوير المؤسسات الإفتائية لتكون سراجًا منيرًا لمختلف المؤسسات يتناول الباب في هذا العدد "الخطوات الأساسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الإفتائية".