أخبار مصر | "مدبولي" يعقد اليوم اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير الصحف القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يعقد اليوم اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير الصحف القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الصحف القومية، حيث كانت الحكومة قد أعلنت مسبقا، أن محاور خطة تطوير الصحف القومية ترتكز على وضع لوائح داخلية جديدة للمؤسسات، وتراعي نظم الحوكمة الإدارية، بمعنى أن لا تكون السلطة فى يد شخص واحد، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين.

ويتضمن التطوير خمسة مبادئ، وهما: الهدف الأساسي من التطوير، ورفع كفاءات المؤسسات والجهاز الإداري للمؤسسة، والحفاظ على حقوق العاملين، ووضع لوائح جديدة، والنظر فى الأصول غير المستغلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية، حيث نص القرار على أن تقوم الوزارة فى مجال التخطيط بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

كما تضمن القرار العمل على تحقيق اتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية واستراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين ربط هذه الموازنة.