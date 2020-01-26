أخبار مصر | "أطفال وكبار بلامأوى" يُنقذ مسنة بالقاهرة وينقلها لدار رعاية

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تلقى فريق أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بلاغًا يفيد بوجود سيدة بلا مأوى تجلس بجوار محطة مصر في منطقة رمسيس.

على الفور تحرك الفريق لمحل البلاغ، وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية للسيدة، أنها تدعى "ر. ح. ص"، 46 عامًا، أرملة، حاصلة على دبلوم تجارة.

كما تبين من المعاينة والفحص أن السيدة تزوجت 3مرات من قبل، وأنجبت طفل من كل زوج، وتم طلاقها بسبب خلافات بينهم، وأحيانا مع أم زوجها، وانتقلت للإقامة مع أختها، وكانت تأخذ معاش من والدها، وبسبب مشكلات أبناء شقيقتها قامت بالنزول للشارع، وتعاني السيدة من إرتفاع من سكر الدم، وجروح بالقدم.

وقام الفريق بعمل إسعافات أولية وتقديم وجبات ساخنة وبطانية من قبل الوحدة المتنقلة "غرب"، وتم تحويل الحالة لدار روضة الحبيب التابعة لجمعية مجالس الذكر من قبل الوحدة المتنقلة "جيزة 2".