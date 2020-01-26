أخبار مصر | "الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن "ذكور وإناث" بمصلحة التدريب.

ومن المقرر أن يتم ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور مساعدي وزير الداخلية.