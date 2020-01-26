أخبار مصر | وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بالوزارة في عيدهم المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بالوزارة في عيدهم المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران للتفاني في العمل والتكاتف والالتفاف حول هدف واحد وهو مصلحة القطاع للمساهمة الجادة في بناء الوطن، ليكون هدف قطاع من أجل الدعم والبناء والتطوير.

وأكد الوزير في رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة عيد الطيران المدني الذي يوافق اليوم، التكامل بين أجهزة الدولة التي لها أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، والوصول بمنظومة الطيران للمتسوى العالمي، موجهًا الشكر لشركاء النجاح في هذه المنظومة العريقة من أجهزة الدولة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع.

وأشاد منار بالعاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، وشركات الطيران الخاصة على جهودهم وتفانيهم في عملهم، معربًا عن تقديره واعتزازه لرواد الطيران المدني الذين ساهموا في صنع تاريخ النقل الجوي المصري على مر 9 عقود، وأرسوا قواعد البناء لهذا الكيان الوطني العملاق.