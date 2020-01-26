أخبار مصر | وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين للتصدي لفيروس كورونا بمطار شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين للتصدي لفيروس كورونا بمطار شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

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وقال المتحدث، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس الجديد بمصر، مشيدة بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة "وحدات، ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.