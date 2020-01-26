أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن رفض "الصحة" تمديد إجازات الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن رفض "الصحة" تمديد إجازات الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "عطوة": إنه تم رفض تمديد الإجازات الخاصة بالأطباء، وتهدديهم إما الاستقالة أو إلغاء السفر والعودة وضياع مستقبلهم المهني والأسري أيضا.
وأضافت أن هذه القضية التي تؤرق أكثر من 14 ألفا من العاملين بالكادر الطبي وأسرهم في الداخل والخارج، كما أن هذا القرار فيه من الإجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبي، لعدم تقديره ظروف الأسر الموجودة بالخارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس وأوضاعهم المستقرة
وتابعت أن هذا القرار تم تطبيقه بشكل مفاجئ، من دون أي إنذار سابق، بحجة أن قانون التكليف لا يسمح بإجازات غير وجوبية، فأين كان هذا القانون عندما تم منح العاملين إجازات قبل استكمال تكليفهم، لا سيما وأن كثير منهم يقوم بالتجديد للعام الثامن والعاشر
وتساءلت مايسة عطوة: هل يعالج الخطأ بخطأ وهل تقديس القانون بهدم حياة العاملين وأسرهم؟
وطالبت بمراجعة هذا القرار، والسماح بتجديد الإجازات واستكمال حق الدولة في التكليف بعد العودة من الإجازة.