أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن رفض "الصحة" تمديد إجازات الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن رفض "الصحة" تمديد إجازات الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن القرار المجحف -حسب قولها- الذي أصدرته وزيرة الصحة، ممثلة في مدير عام الإدارة العامة للتكليف، بشأن وقف تمديد الإجازات غير الوجوبية للعاملين بالخارج والداخل، ممن لم يكملوا مدة عامين بالتكليف.

وقالت "عطوة": إنه تم رفض تمديد الإجازات الخاصة بالأطباء، وتهدديهم إما الاستقالة أو إلغاء السفر والعودة وضياع مستقبلهم المهني والأسري أيضا.

وأضافت أن هذه القضية التي تؤرق أكثر من 14 ألفا من العاملين بالكادر الطبي وأسرهم في الداخل والخارج، كما أن هذا القرار فيه من الإجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبي، لعدم تقديره ظروف الأسر الموجودة بالخارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس وأوضاعهم المستقرة

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