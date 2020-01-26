مصر | ضبط مسجلين بحوزتهما سيارة مسروقة في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجلين بحوزتهما سيارة مسروقة في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سيارة مسروقة بالأميرية.

وتعود بداية الواقعة؛ عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط 3 عناصر إجرامية، مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك حال استقلالهم سيارة من دون تراخيص ومبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة، حال توقفها بشارع عثمان بن عفان، بدائرة القسم بأسلوب المفتاح المصطنع وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة خاصتة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.